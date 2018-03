Jogador do Inter preso com documento falso O jogador de futebol Cleiton Xavier, do Internacional, foi preso no início da noite desta segunda-feira, quando saia do treino no clube, por uso de carteira de motorista falsificada, e teve seu carro, um Astra preto, guinchado e encaminhado ao Palácio da Polícia. Os policiais chegaram a Cleiton Xavier depois de desbaratar uma quadrilha de falsificadores de documentos em Cachoeirinha, na região metropolitana e de prender 10 pessoas. O grupo tinha ramificações em Porto Alegre, Barros Cassal e Sobradinho. O jogador teria admitido aos policiais que comprou o documento por R$ 700,00 no fim do ano passado, de um freqüentador do Beira-Rio. Quando tomaram conhecimento da prisão, os diretores do clube enviaram um advogado à delegacia. Eles pediriam o relaxamento da prisão.