Jogador do Le Mans sofre acidente O jogador do clube de futebol francês Le Mans, Romaric Koffi N´Dri, foi ferido gravemente em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta terça-feira nas proximidades de Liège, Bélgica. O fato ocorreu quando o jogador, de 22 anos e original da Costa do Marfim, desviou a trajetória de seu automóvel ao ser fechado por outro veículo, batendo contra a mureta central da estrada E316. Romaric foi levado ao hospital da Citadelle de Liège onde os médicos consideram que sua vida corre perigo. Antigo atacante do clube belga Beveren, localidade onde segue residindo, o jogador foi transferido esta temporada ao Le Mans, equipe da Primeira Divisão francesa. Romaric marcou cinco gols em 12 jogos na temporada 2003/04 quando jogava no Beveren e outros 13, em 32 partidas disputadas na última temporada.