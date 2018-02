Jogador do Mallorca se recupera bem O atacante venezuelano Juan Arango, do Mallorca, recuperou a consciência na manhã desta segunda-feira e, ainda internado na UTI do Hospital Miramar, se recupera bem do traumatismo craniano que sofreu. Ele levou uma cotovelada de Javi Navarro, jogador do Sevilla, durante partida entre as duas equipes, domingo, pelo Campeonato Espanhol. Após a agressão, sofrida aos 37 minutos de jogo, Arango teve convulsões e uma breve parada respiratória. Levado em estado grave para o hospital, em Palma de Mallorca, foi constadada uma fratura do osso malar, além do traumatismo cranio-encefálico. ?Nos primeiros momentos, a vida dele correu perigo?, revelou o médico Joan Pericás. Segundo o boletim médico, Arango ?acordou ligeiramente desorientado, sem lembrar do que tinha acontecido?. O jogador de 24 anos não corre mais risco de perder a vida, mas ficará mais alguns dias internado e não tem previsão de volta ao futebol. Navarro, o jogador do Sevilla que deu a cotovelada em Arango, recebeu apenas o cartão amarelo do árbitro da partida, mas pode ter uma punição mais severa da Federação Espanhola de Futebol.