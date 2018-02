Jogador do Manchester United acusado de estupro é liberado

O zagueiro Jonny Evans, do Manchester United, detido sob a acusação de estupro, foi libertado nesta quarta-feira após o pagamento de fiança, depois de prestar depoimento à Polícia de Manchester. O jogador, de 19 anos, se apresentou espontaneamente à delegacia do Aeroporto de Manchester após uma breve viagem à Monte Carlo. A investigação foi aberta após a denuncia apresentada por uma mulher de 26 anos, que afirmou ter sido violentada no decorrer de uma festa de natal organizada pelos jogadores do Manchester United. A festa natalina, reservada somente aos jogadores que pagaram mais de sete mil euros (cerca de R$ 18 mil) cada para o dia exclusivo com champanhe, jogos de azar e mulheres, ocorreu na última segunda-feira. Após o almoço no cassino da cidade, a comitiva foi ao pub The Grapes e depois a um clube noturno. A festa terminou no hotel Great John Street, onde todos os quartos foram reservados aos jogadores. Fizeram companhia a eles cerca de 100 mulheres, provenientes de todos os cantos da Grã-Bretanha. "Eram todas belíssimas e disponíveis com os jogadores. Escorriam rios de champanhe mesmo os jogadores preferindo cerveja, vodka e whisky", contou um dos convidados. Evans, titular da seleção de futebol da Irlanda do Norte, estreou com a camisa do Manchester United na Carling Cup no último mês de setembro contra o Coventry. O zagueiro também coleciona duas partidas na Liga dos Campeões, uma contra o Dinamo de Kiev e outra contra a Roma. Atualizado às 15h15 para acréscimo de informação