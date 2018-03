Jogador do Newcastle Barton cumprirá 6 meses de prisão O meia do Newcastle United Joey Barton foi preso nesta terça-feira para cumprir seis meses de reclusão após ter admitido que espancou um adolescente durante um programa noturno. A sentença foi determinada por um tribunal de Liverpool, onde o jogador de 25 anos confessou ter ameaçado e agredido ocasionando dano físico, após uma briga durante a madrugada em Liverpool, em dezembro. O Newcastle divulgou um breve comunicado em seu site oficial afirmando que ainda estuda qual será a providencia do clube com o caso de Barton. "O clube está considerando o veredicto e não fará nenhum outro comentário neste momento", diz a nota oficial. O irmão do jogador, Andrew Barton, também admitiu agressão ocasionando dano físico, e um terceiro agressor, Nadine Wilson, de 27 anos, admitiu ter ameaçado e agredido. Barton havia admitido sua culpa no mês passado, mas o tribunal inicialmente impôs uma determinação impedindo que os detalhes fossem publicados após os advogados do jogador terem argumentado que isso poderia influenciar o júri de uma outra acusação de agressão que ele enfrenta em Manchester. A corte suspendeu a proibição nesta terça-feira, após ter ouvido organizações de mídia alegando que as informações sobre o caso de Barton eram de conhecimento público. No caso de Manchester, o jogador ainda será julgado por ter agredido o ex-companheiro de equipe no Manchester City Ousmane Dabo durante treinamento em maio do ano passado. O incidente foi responsável pelo fim da passagem de Barton pelo clube. O jogador alega inocência. Barton, que tem uma partida pela seleção da Inglaterra, foi contratado pelo Newcastle por 5,8 milhões de libras (11,33 milhões de dólares) em julho de 2007. (Reportagem adicional de Martyn Herman)