Jogador do Newcastle é suspenso por 5 jogos após ofensa racial a adversário

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) decidiu punir nesta terça-feira o meia Jonjo Shelvey, do Newcastle, com cinco jogos de suspensão. O decreto foi ocasionado por uma suposta ofensa racial feita pelo jogador ao rival Romain Saiss, do Wolverhampton, em jogo pela segunda divisão da Inglaterra.

As ofensas não foram reveladas pela entidade, mas a FA explicou que o jogador usou "palavras abusivas e/ou insultantes" que incluíram "referências à etnia e/ou raça e/ou nacionalidade do rival", que nasceu no Marrocos. Os insultos teriam sido feitos na última partida entre as equipes, no dia 17 de setembro.

Shelvey negou a acusação, mas não escapou do gancho e de uma pesada multa, de 100 mil libras (R$ 415,5 mil). Jogador com passagens pela seleção inglesa, o meia já atuou no Liverpool e no Swansea e é um dos destaques do Newcastle, líder da segunda divisão inglesa.