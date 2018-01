Jogador do Olímpia detido com cocaína O atacante Carlos Paes, do Olímpia, foi detido no sábado com duas gramas de cocaína. Ele estava com Motagua, volante do Marlon Godoy, e alguns amigos, em La Ceiba, quando houve a batida policial. Os atletas juraram inocência e seus clubes hondurenhos não se manifestaram. O Olimpia será rival do Palmeiras no Mundial da Espanha.