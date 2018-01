Jogador do Palmeiras B vai para Espanha O atacante Bruno Cazarine, que defendia o Palmeiras B, time da Série A3 do Campeonato Paulista, acertou transferência para o futebol espanhol. Ele foi emprestado até o dia 30 de junho para o Terrassa, da segunda divisão da Espanha. O jogador de 21 anos, que já teve passagens pelo futebol da China e do Catar, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira pelo Terrassa.