Jogador do Paraná é flagrado no doping O meia Marcelo Passos, do Paraná, é o mais novo caso de doping no Campeonato Brasileiro. O exame do jogador, realizado após o empate por 1 a 1, contra o Palmeiras, no Palestra Itália, deu positivo para a substância Anfepramona. E ele já está suspenso preventivamente por 30 dias. "A substância é um moderador de apetite e atua também como um estimulante", explicou o Presidente da Comissão Nacional de Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Tanus Jorge Nagem. "O clube até dispensou a contraprova, porque o atleta confessou ter tomado um remédio sem a recomendação médica." De acordo com o presidente da Comissão de Dopagem, Marcelo Passos deve ter tomado o moderador de apetite para perder peso, sem afetar seu rendimento em campo. Como também é estimulante, um dos benefícios da Anfrepamona é o de fazer com que, neste caso, o atleta tenha mais velocidade para correr. Agora, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai marcar a data do julgamento de Marcelo Passos por uma de suas comissões disciplinares. Caso seja considerado culpado, o jogador pode sofrer suspensão de 120 a 360 dias. Se também ficar configurado o envolvimento do Paraná no episódio, o clube poderá ter que pagar uma multa entre R$ 50 mil e R$ 500 mil. Aos 33 anos, Marcelo Passos já passou por várias equipes do futebol brasileiro - foi, inclusive, vice-campeão brasileiro com o Santos em 1995. Ele foi contratado pelo Paraná em setembro e fez sua estréia no dia 26 do mesmo mês, contra o Botafogo. Mas, apesar da sua experiência, não conseguiu se firmar no time titular.