Jogador do Parma é flagrado por doping O meio-campo Manuele Blasi, do Parma, deu positivo para a substância norandrosterona após contraprova analisada nesta sexta-feira pela manhã em Roma, informou o laboratório Acqua Acetosa. O jogador italiano estava suspenso desde o dia 18 de outubro, quando foi flagrado pela primeira vez em teste realizado ao final da vitória sobre o Perugia por 3 a 0, no dia 14 de setembro. Blasi vai depor diante da comissão antidoping do Comitê Olímpico Italiano (Coni) e deve pegar quatro meses de suspensão.