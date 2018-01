Jogador do Parma é suspenso por doping A fase não é das melhores para o Parma. O clube está sob intervenção do governo da Itália e à beira da falência. Agora, perde o meia Blasi por seis meses, por uso de nandrolona. Ele foi flagrado no antidoping em outubro e teve a suspensão confirmada nesta sexta-feira. Com isso, só retorna em abril. O Parma (30 pontos) visita neste sábado a Udinese (25), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. Jogam também Modena (16) x Lazio (28).