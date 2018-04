Jogador do Real Madrid liga e pede desculpas por agressão

O volante Diarra, do Real Madrid, ligou para o lateral-esquerdo José Ángel Crespo, do Sevilla, para saber sobre sua lesão e lhe desejar uma rápida recuperação, após o lance em que teve o rosto machucado pelo malinês. Antes de viajar com o grupo do Real Madrid para Atenas, onde enfrentará o Olympiacos, pela Liga dos Campeões, Diarra entrou em contato com Crespo, jogador cujo rosto atingiu com uma cotovelada na partida entre Real Madrid e Sevilla, no último fim de semana. Diarra pediu desculpas a Crespo pela agressão, e lhe desejou uma rápida recuperação.