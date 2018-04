Jogador do River Plate passa por cirurgia no braço O meio-campista argentino Diego Buonanotte, do River Plate, passou por uma cirurgia no braço direito nesta quarta-feira e deverá ter alta nas próximas 48 horas. O jogador se recupera de um acidente de carro sofrido no dia 26 de dezembro. Na ocasião, três ocupantes do veículo não resistiram ao choque e morreram.