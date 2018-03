Jogador do Santos é suspenso por 90 dias O meia José Glyson da Silva, de 17 anos, foi suspenso hoje por 90 dias pela 2º Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador pertence ao Santos e está emprestado ao Carajás, do Pará. A punição aconteceu porque ele omitiu que tinha contrato com o Real Salvador, da Bahia, quando se transferiu para a equipe paulista. Os auditores do STJD entenderam que o jogador agiu de forma errada e puniram-no por considerar que "é cedo que o jovem aprende a não cometer alguns tipos de erros". O relator do processo, Wladimir Cassani, foi ainda mais longe. "Assim, podemos evitar que atos como os cometidos pelo Doni, Fabiano, Fábio Luciano se repitam", disse, referindo-se à confusão recente em partida entre Corinthians e Santos.