Jogador do Santos permanece internado O lateral-direito Paulo César permanece internado no hospital Santa Catarina, em São Paulo, para onde foi levado na tarde de domingo, depois de sentir fortes dores abdominais. Por conta desse problema médico, ele não pôde defender o Santos na vitória sobre o Coritiba, em Curitiba, e também já está fora da próxima partida do Brasileiro, dia 28, contra o Paysandu. Segundo o boletim do hospital Santa Catarina, assinado pelo médico Sérgio M. A. D. Lucchesi, todos os exames feitos em Paulo César até o momento deram resultados normais, afastando a necessidade de tratamento cirúrgico. ?O jogador está com quadro estável e há melhora da dor abdominal com a medicação instituída. Ainda hoje faremos uma endoscopia no período da tarde, após a qual emitiremos um novo boletim médico?, afirmou Sérgio M. A. D. Lucchesi. Mas o médico do Santos, Carlos Braga, já descartou a participação de Paulo César no jogo do próximo domingo, contra o Paysandu. Afinal, ele fatalmente perderá alguns dias de treino. O Santos ainda tem dois problemas médicos. O lateral-esquerdo Léo se recupera de contusão muscular, mas deve enfrentar o Paysandu. Já o meia Elano, com uma lesão no tornozelo, está praticamente vetado para o jogo de domingo.