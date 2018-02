Jogador do Stuttgart quebra mão ao se irritar por contusão O atacante alemão Mario Gómez, do Stuttgart, quebrou uma de suas mãos num ataque de raiva ao sofrer uma lesão no joelho direito, no último domingo, em duelo contra o Wolfsburg (0 a 0), pelo Campeonato Alemão. Segundo o jornal Stuttgarter Nachrichten, Gómez deu um soco na bolsa do médico que o atendeu após sofrer a lesão. O clube confirmou nesta quinta-feira que o jogador, de 21 anos, ficará de fora dos gramados por pelo menos seis semanas - devido ao problema no joelho. Artilheiro do Alemão com 13 gols, Gómez era um dos candidatos para substituir o atacante Klose, suspenso, na partida da Alemanha contra a República Checa, válida pelo Grupo 4 das Eliminatórias à Eurocopa de 2008, no dia 24 de março.