Jogador do União morre afogado O meia Bruno, do União São João, morreu afogado na cidade de Mongaguá, no Litoral Sul de São Paulo, domingo, quando tentou salvar uma menina que estava se afogando no mar. A criança também morreu. O jogador tinha apenas 18 anos e era considerado uma das grandes revelações do clube de Araras, principalmente depois de ter participado com destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. "Foi uma fatalidade", lamentou o diretor de marketing do União, Pedro Morgado, assegurando que o clube dará toda assistência à família de Bruno. A equipe de Araras disputa atualmente o Campeonato Paulista da Série A1 e já ganhou fama por revelar grandes jogadores, como é o caso do lateral-esquerdo Roberto Carlos.