Jogador do Vasco morre em acidente O lateral-direito titular do Clube de Regatas Vasco da Gama, o baiano Clébson Moreira dos Santos, 22, morreu, por volta das 21h30 de sexta-feira, em um grave acidente ocorrido na estrada BA-409, na divisa entre os municípios de Serrinha e Conceição do Coité, no interior do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual da Bahia, o jogador dirigia um Astra, placa JPB 9795, de Salvador, e bateu de frente contra uma carreta Mercedes Benz, modelo 1513, placa JLO 7546, morrendo instantaneamente. O motorista da carreta fugiu e ainda não foi encontrado nem identificado. Clébson, revelado pelas divisões de base do Bahia, estava de férias pela equipe de Vasco e viajava para o município de Itaúba, onde nasceu, para visitar familiares.