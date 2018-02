Jogador do Villarreal é detido sob suspeita de agressão, roubo e sequestro

O português Ruben Semedo foi detido nesta terça-feira pela polícia espanhola sob graves acusações. O zagueiro do Villarreal é suspeito de praticar os crimes de agressão, roubo e sequestro contra um homem no início do mês.

De acordo com as informações iniciais da imprensa local, Semedo foi levado Guarda Civil de Valência nas primeiras horas desta terça. Mais tarde, o próprio Villarreal confirmou o problema com seu jogador e informou que abrirá um inquérito interno para investigar.

"Após os fatos revelados nesta manhã sobre nosso jogador Ruben Semedo, o Villarreal quer mostrar sua máxima preocupação a respeito e comunica que abriu expediente contra o jogador para investigar o ocorrido. O clube vai se assegurar de tomar as medidas disciplinares oportunas com o máximo de rigor e contundência com base na gravidade dos fatos", afirmou.

O acusador apresentou a queixa no último dia 12 de fevereiro. Ele garantiu ter sido sequestrado, amarrado e espancado por Semedo e outros dois homens. O homem afirmou ainda que foi mantido na casa do jogador, enquanto o zagueiro e seus comparsas tiraram-lhe a chave de casa e roubaram diversos bens de sua residência.

Vizinhos da vítima teriam confirmado a presença de Semedo na residência. O acusador já teria identificado o jogador e os outros dois envolvidos, sendo que um deles seria primo do atleta do Villarreal.