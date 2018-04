Jogador do Villarreal reclama de atenção excessiva a Riquelme

O atacante mexicano Guille Franco, do Villarreal, reclamou nesta quarta-feira das muitas manchetes dedicadas à polêmica envolvendo a saída do meia argentino Juan Roman Riquelme, e que a imprensa esquece de falar da equipe. "Os jornais só falam de Riquelme, mas nós só queremos saber da equipe, estamos concentrados apenas nos resultados. Se vocês querem falar dele, tudo bem, mas nós só falamos sobre o Villarreal", destacou o atacante em um rompante de ciúmes. Mesmo favorecido pelo empate em 1 a 1 do Real Madrid na casa do Murcia, o Villarreal desperdiçou a oportunidade de chegar à liderança isolada do Campeonato Espanhol ao ficar no mesmo placar com o Almeria no El Madrigal. A equipe da capital tem 29 pontos, um à frente do 'submarino amarelo'. "Claro que gostaríamos de ter sido líderes esta semana, mas não é uma obsessão. O time está muito bem, e esse é o caminho a ser seguido. Queremos continuar no topo. Se chegarmos à liderança será ótimo e, se não, tudo bem", comentou Franco. Guille Franco, que se recuperou das muitas lesões que o atrapalharam na temporada passada, vem se tornando peça-chave no esquema do técnico chileno Manuel Pellegrini - ao contrário de Riquelme, cuja briga com o treinador resultou em seu afastamento de jogos oficiais e na recente volta do meia argentino ao Boca Juniors.