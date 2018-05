Jogador do XV de Piracicaba tem morte encefálica confirmada

Uma semana depois de sofrer um mal súbito durante o treino do XV de Piracicaba, o lateral-direito Cláudio Canavarros teve a morte encefálica confirmada pela Santa Casa de Piracicaba na manhã desta segunda-feira. O jogador de 21 anos estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Emcor (Emergência do Coração).

Na última segunda-feira (25), o jogador caiu desacordado no gramado e foi atendido por médicos do clube no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Levado às pressas para a Santa Casa, o hospital diagnosticou a parada cardíaca. Após os procedimentos emergenciais, ele foi transferido para o Emcor.

Na quarta-feira, Canavarros foi submetido a uma cirurgia para a colocação de um cateter para medir a pressão intracraniana, o cérebro estava inchado devido a um edema. Os médicos decidiram manter o jogador em coma induzido por alguns dias. Após diversos exames no domingo, o hospital constatou a morte encefálica do atleta.

Canavarros passou pelas categorias de base de Grêmio e Santos e atuou pelo Inter de Lages na Série D do Brasileiro antes de chegar ao XV de Piracicaba. O departamento médico do clube paulista garante que realizou todos os exames exigidos pela Fifa antes de iniciar as atividades físicas. O local e horário do velório e do enterro do jogador ainda não foram informados.