Jogador dos Estados Unidos sofre lesão e leva 13 pontos O atacante norte-americano Brian Ching sofreu um corte na altura do olho direito e precisou levar 13 pontos no local. Apesar do ferimento, os médicos da seleção garantiram neste sábado que o jogador vai participar da partida de estréia contra a República Checa, na próxima segunda. "Ele recebeu uma pancada de outro jogador, cujo nome prefiro manter em segredo", explicou o treinador dos Estados Unidos, Bruce Arena, que também comentou sobre a intensidade da lesão. "Foi como uma batida de carro". Após receber os pontos, Ching voltou a treinar com o elenco e está disponível para enfrentar os checos. No entanto, Arena explicou que só vai confirmar os onze titulares na noite de domingo. A partida contra a República Checa será realizada em Gelsenkirchen.