Jogador é demitido pelo microfone Os dirigentes do interior continuam ?aprontando?. Alguns tentam agredir os torcedores, outros apresentam velhas desculpas por seus próprios erros e tentam inovar com demissões curiosas. Houve um pouco de tudo na penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão paulista, realizada quinta-feira. Em Bragança Paulista, o presidente Marco Chedid, perdeu a calma ao ver seu time goleado para o São José, por 4 a 1, dando adeus às chances de classificação às semifinais. No final, não suportou as críticas de alguns torcedores, bateu boca e teve um mal estar. Ele desmaiou por alguns instantes, sendo atendido pelos médicos do clube. Há dois anos, Chedid passou por uma cirurgia de ponte de safena. Nesta quinta-feira, mais calmo, ele desabafou: "Todo mundo só vê o time em campo e reclama, mas não sabe o sofrimento que os dirigentes passam para colocar 11 jogadores para defender o clube. É um sufoco". Em Itápolis, o presidente do Comercial, Santino Soares, perdeu a cabeça com o zagueiro Izael, demitido pelo microfone de uma emissora de rádio de Ribeirão Preto. O procedimento virou moda, porque no domingo ele já tinha feito o mesmo com o goleiro Milagres e com o experiente meia Palhinha. Na Série A3, o presidente da Paraguaçuense, Edgard Pontes Franco, tentou justificar o WO do seu time contra o XV de Novembro, em Jaú, com a falta de comunicação da Federação paulista que antecipou o jogo das 20h30 para as 15h30. Só não contou que seus jogadores não recebem salários há dois meses e treinam em condições precárias. O time chegou a comer sanduíches nas viagens pelo interior. Sem somar ponto em 13 jogos, o time já está rebaixado para a Série B1.