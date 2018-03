Jogador é encontrado morto no Rio O zagueiro Negrete, de 31 anos, foi encontrado morto no volante do seu carro, um Fiat Ibiza, na tarde deste domingo, na divisa das favelas Parque União com Nova Holanda, no Complexo da Maré, Rio. Negrete foi assassinado durante a madrugada com um tiro na cabeça. A polícia investiga informações de que o jogador havia ido ao Parque União para se encontrar com uma mulher. A polícia foi avisada de que havia um corpo abandonado na favela por volta das 16 horas. O veículo foi rebocado e deixado às margens da Avenida Brasil, para evitar ataques de traficantes aos policiais durante a perícia. A família do jogador foi avisada e seguiu para a 21.ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso). Anderson Luiz Nascimento de Souza jogou pelo Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio. Ele também teve passagem pelo futebol árabe e voltou ao Brasil no fim do ano passado. Ele não conseguiu novo clube e vinha dedicando-se a concluir a faculdade de Educação Física.