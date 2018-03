Jogador é esfaqueado em partida da A3 Por causa de uma briga generalizada, que teve até facadas, o jogo entre União Mogi e Oeste de Itápolis, disputado em Jundiaí, foi cancelado agora à tarde, no estádio Jaime Cintra. O jogador Hernandes, do Oeste, acabou sendo esfaqueado pelo massagista, de nome Tonelo, do time adversário, quando tentava deixar o gramado, recebendo um golpe na perna e outro na barriga. O jogador foi atendido no Hospital São Vicente e está fora de perigo. A confusão começou nos primeiros minutos de jogo, quando o zagueiro Hernandes e Zé Ilton trocaram empurrões e foram expulsos. Na saída de campo houve uma briga envolvendo quase todos os jogadores. Havia a suspeita de que um dos jogadores do Oeste estaria armado no momento em que o massagista do União Mogi usou uma faca que estava em sua maleta de remédios. O juiz Bernardino Domênico Junior preferiu encerrar o jogo, enquanto os dirigentes dos dois times se dirigiram para a delegacia de plantão para registrar queixa. O jogo seria disputado em Jundiaí porque o União Mogi perdeu o mando por ter provocado tumultos em seu estádio num dos jogos do Campeonato Paulista da Série A-3.