Jogador é mandado embora de time por agredir torcedor

A diretoria do Ferencvaros, time de futebol mais popular da Hungria, rescindiu o contrato do atacante camaronês Edouard Ndjodo pela agressão a um torcedor do clube. Segundo informações do próprio Ferencvaros, o incidente teria ocorrido no vestiário do estádio do clube no domingo, quando uma torcida organizada invadiu o local para reclamar da má fase do time. Maior vencedor do Campeonato Húngaro, com 28 conquistas, a equipe está atualmente na segunda divisão do país. Ndjodo, artilheiro do time com 12 gols, sempre foi um dos principais alvos da torcida, considerada de extrema direita. De acordo com a imprensa local, o atacante voltará ao Honved de Budapeste, que defendia antes de se transferir ao Ferencvaros.