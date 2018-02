Jogador é multado por insultar árbitro O meio campista Nicky Butt, do Birmingham City, foi punido pela Federação Britânica com uma partida de suspensão e 12,500 euros de multa por insultar um quarto árbitro durante uma partida disputada no mês passado. O jogador, que foi emprestado pelo Newcastle, xingou árbitro auxiliar durante a partida entre Birmingham e Portsmouth, no último dia 17 de setembro, que terminou 1 a 1. Butt, que teve passagens pela seleção inglesa, disse que não pretende recorrer da decisão.