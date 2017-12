Jogador é proibido de deixar país O atacante colombiano Jairo Castillo, que se envolveu em um acidente automobilístico no domingo, está proibido de deixar seu país. O jogador do América de Cali e da seleção colombiana viajaria para Gênova, na Itália, onde acertaria sua transferência para o Genoa. As negociações foram suspensas. Castillo permanece no hospital, em recuperação. Foi acusado de homicídio e pode pegar nove anos de prisão. No acidente, sua caminhonete chocou-se com um táxi, provocando a morte de duas mulheres, suas passageiras. Testemunhas afirmam que o jogador estava alcoolizado.