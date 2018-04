Jogador é punido por agredir torcida O meia do Liverpool, Jamie Carrager, foi punido hoje pela federação inglesa de futebol por arremessar uma moeda na torcida no último fim de semana, durante a partida contra o Arsenal. De acordo com a punição, o jogador também está fora do amistoso da Inglaterra contra a Holanda, marcado para o próximo dia 13 de fevereiro, o que pode lhe reduzir consideravelmente as chances de obter uma vaga na seleção que irá disputar a próxima Copa do Mundo, no Japão, em junho. A atitude de Carrager também lhe custou uma multa: o Liverpool irá descontar quase 60 mil dólares do seu salário. Mesmo assim, o jogador escapou de sofrer uma queixa criminal. Durante o jogo, Carrager pegou uma moeda no gramado, que foi arremessada pela torcida, e jogou de volta para as arquibancadas. Ele foi expulso de campo e o seu time perdeu de 1 a 0. Os torcedores atingidos pela moeda decidiram não dar queixa. A polícia, então, apenas advertiu o atleta.