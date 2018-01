Jogador é punido por fazer gestos obscenos O tribunal esportivo da Turquia suspendeu por 7 meses o francês Pascal Nouma, que defendia o Besiktas, ?por gestos obscenos?. O atacante foi a julgamento depois de comemorar gol diante do Fenerbache sem camisa e com as mãos dentro do calção. A própria torcida do Besiktas se sentiu ofendida e exigiu a demissão.