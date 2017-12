Jogador é punido por passaporte falso A crise no futebol europeu por causa do registro de jogadores estrangeiros com passaportes falsos ainda não terminou. Hoje o paraguaio Delio César Toledo, do Espanyol, foi punido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com uma suspensão de um ano por causa do problema, que já atingiu vários jogadores sul-americanos que atuam na Itália e na Espanha, inclusive os brasileiros Dida, Jeda, Fábio Júnior, Baiano e Dedé. A punição de Toledo só é válida em território espanhol. Segundo determinação da Fifa anunciada recentemente, punições por uso de passaportes falsos não impedem os jogadores punidos de atuarem por suas seleções nacionais ou por clubes de outros países. O caso se aplica aos dos brasileiros. Punições por uso de passaportes falsos são mais raras na Espanha do que na Itália, país onde a maioria dos jogadores brasileiros foram condenados, ou Portugal. Isso porque na Espanha um atleta pode conseguir um passaporte do país, ou seja, tornar-se comunitário, depois de três anos atuando no futebol local. Na Itália e em Portugal, um jogador de futebol só consegue obter passaporte do país se comprovar ser ou ter mulher descendente de italianos.