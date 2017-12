Jogador egípcio flagrado no doping O jogador Hany Said, do Bari, da Itália, e da seleção egípcia, deu positivo para o uso da substância nandrolona, em controle de dopagem realizada no último dia 20 de janeiro, na partida contra o Senegal pela Copa da África, informou nesta quinta-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF). A entidade avisou ainda que a Comissão Disciplinar vai se reunir na sexta-feira para examinar o caso e decidir qual será a punição ao atleta.