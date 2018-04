Jogador iraniano escapa de ir a Israel O iraniano Vahid Hashemian pode agradecer aos céus a contusão que, de uma hora para outra, lhe limita os movimentos nas costas. As misteriosas dores são o motivo que, oficialmente, o impedirão de fazer parte da delegação do Bayern de Munique que embarcou para Tel-Aviv, onde nesta terça-feira enfrenta o Maccabi local, no complemento da primeira rodada da Liga dos Campeões. Segundo os médicos do clube alemão, o atacante deve fazer tratamento intensivo e precisa de repouso. Bendito infortúnio. Dessa forma, Hashemian resolveu também dilema ético, religioso e jurídico com as autoridades de seu país. O governantes da República Islâmica do Irã proíbem cidadãos de seu país de viajarem para Israel, seja por motivos particulares ou por compromissos profissionais, como no caso de uma partida de futebol. As duas nações não mantêm relações diplomáticas. Nos Jogos Olímpicos, houve situação semelhante. O judoca iraniano Arash Miresmaeili negou-se a enfrentar o isralense Ehud Vaks, no torneio de judô. Para evitar saia-justa, os organizadores da competição disseram que a luta foi cancelada porque o iraniano estava acima do peso da categoria (66 kgs). Na volta para casa, recebeu prêmio de US$ 125 mil, como se tivesse ganhado medalha.