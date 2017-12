Jogador japonês se machuca e fica fora da Copa do Mundo A disputa da Copa Kirin trouxe prejuízos para a seleção japonesa de futebol. O Jubilo Iwata, time japonês, confirmou nesta quinta-feira que o meia Shinji Murai, que sofreu uma lesão no joelho direito na partida da última terça entre Japão e Bulgária, não poderá disputar a Copa do Mundo da Alemanha. A partida contra a Bulgária era a quinta de Murai com o Japão. Ele deve ficar afastado dos gramados pelos próximos seis meses. Zico confirmou que só vai anunciar a lista dos jogadores que vão para a Copa na segunda-feira. A seleção japonesa volta a campo no próximo sábado, pela Copa Kirin, para enfrentar a Escócia, que nesta quinta goleou a Bulgária por 5 a 1. Os japoneses precisam vencer por três gols de diferença para conquistar o título da competição. O Japão está no Grupo do Brasil da Copa do Mundo da Alemanha, ao lado da Austrália e da Croácia.