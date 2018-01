Jogador morre durante treino no Ceará Alessandro Pinheiro Martins, de 23 anos, volante do time cearense Ferroviário, morreu na manhã desta terça-feira durante um treino coletivo no clube, localizado na Barra do Ceará, zona oeste de Fortaleza. Natural do Maranhão, o jogador havia passado mal na semana passada e, por isso, se submeteu a uma série de exames, cujos resultados seriam entregues nesta quinta. Alessandro desmaiou e foi levado para o Hospital Frotinha, no bairro Antônio Bezerra. De acordo com o departamento médico do Ferroviário, o jogador teve um mal súbito e morreu ainda no caminho para o hospital. A última partida realizada pelo jogador foi em novembro contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Alessandro atuou no Santos e costumava comentar, com orgulho, o fato de já ter jogado ao lado de Robinho, que hoje está no Real Madrid. Ele morava com a família (mulher e uma filha) nos alojamentos da Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará, onde fica a sede do Ferroviário. O presidente do clube, Paulo Wagner, lamentou a morte prematura do volante e prometeu dar assistência à família dele. ?Alessandro foi um atleta exemplar e sua família receberá toda a assistência do Ferroviário?, disse o dirigente.