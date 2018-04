Jogador morre em acidente de moto em Alagoas

O jogador de futebol Rubiano Craque de Oliveira, 26 anos, faleceu na madrugada deste sábado após se envolver em um acidente de moto, na cidade de Murici, a 59 quilômetros de Maceió. O atleta pilotava uma motocicleta, que escapou numa curva e bateu de frente em um carro que vinha em sentido contrário. No momento do acidente, o jogador estava sem capacete. Segundo testemunhas, ele havia acabado de sair de uma festa, onde teria bebido. Rubiano se desequilibrou após passar por cima de uma lombada e entrar com tudo numa curva fechada, onde teria batido em um carro e caído. Rubiano ainda chegou a ser socorrido e levado com vida para o Hospital de Murici, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do jogador deu entrada pela manhã no Instituto Médico Legal Estácio de Lima (IML), onde foi submetido à necropsia e liberado para sepultamento. O velório enterro deve acontecer em Teotônio Vilela, cidade natal do jogador. O jogador com sobrenome Craque disputou o campeonato alagoano de 2007, pelo Centro Sportivo Alagoano (CSA), mas já tinha mostrado seu futebol em times maiores como Internacional (RS) e Sport Recife (PE). Ele foi revelado no CSA pelo técnico Heriberto da Cunha e se destacou na Copa Nordeste, atraindo o interesse de clubes do Sul.