Jogador morre em campo durante partida da terceira divisão croata

Uma tragédia assolou o futebol croata neste fim de semana. O jogador Bruno Boban, do Marsonia, morreu em campo durante uma partida da terceira divisão nacional. A federação do país confirmou o ocorrido em nota e lamentou a perda do atleta de apenas 25 anos.

"A Associação Croata de Futebol, em nome de sua inteira família do futebol, expressa condolência à família de Boban, seus companheiros, os torcedores e adoradores do clube Marsonia", expressou.

O lance aconteceu durante o confronto diante do Pozaga Slavonija. Após disputa no campo de ataque, Boban recebeu uma bolada no peito. Ainda seguiu de pé por alguns segundos, mas, aos poucos, foi cedendo até cair de bruços. Ao perceber a gravidade da situação, o árbitro chamou os médicos, que tentaram reanimá-lo em campo, antes que ele fosse levado de ambulância para um hospital, onde teve a morte confirmada.

Ainda não foi revelado o motivo da morte. O acontecimento foi lamentado pelo atacante Mario Mandzukic, que começou a carreira justamente no Marsonia. "Bruno, descanse em paz. Minha honesta condolência à família de Boban, além dos amigos e companheiros", escreveu nas redes sociais.