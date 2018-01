Jogador norueguês é expulso da seleção O atacante norueguês John Alieu Carew foi expulso da seleção de seu país depois de ter agredido o seu companheiro John Arne Risse durante um treino coletivo de preparação para a partida de quarta-feira contra Portugal. Carew abandonou a concentração da equipe em Oslo e viajou para Roma (ele foi emprestado pelo Valência para a equipe do Roma). No desembarque no aeroporto romano ?Leonardo Da Vinci" o atacante não quis comentar a briga. "Estou pronto para começar", limitou-se a dizer ele, referindo-se aos compromissos com o Roma.