Jogador paga multa por agredir mulher O tribunal de Munique condenou hoje o capitão da equipe do Bayern de Munique, Stefan Effenberg, a pagar uma multa de US$ 178 mil por agredir uma mulher. A vítima, de 32 anos, disse ter sido agredida por Effenberg durante uma discussão em um boliche, em outubro do ano passado, por causa de uma reserva de mesa.