Jogador paraguaio tem braço amputado O futebol paraguaio recebeu nesta quarta-feira uma notícia trágica: o atacante Julio Gonzalez, de 24 anos, teve o braço esquerdo amputado. Ele sofreu um grave acidente de carro na Itália dia 22 de dezembro e durante todo esse tempo os médicos do hospital de Pádua tentaram salvar o braço. ?Não havia alternativa. Foi preciso fazer a amputação para salvar a vida dele?, disse Cesar Gonzalez, pai do jogador. Julio Gonzalez joga no Vicenza e integrou a seleção paraguaia que foi vice-campeã olímpica em Atenas/2004, além de ter feito parte do grupo que disputou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 ? ele tinha grande chance de ir ao Mundial. O médico paraguaio Osvaldo Insfrán disse que talvez seja possível ele voltar a jogar com uma prótese. ?É possível, mas é preciso saber se ele pensa em voltar ao futebol. Os braços são importantes para dar equilíbrio aos jogadores para correr e saltar.? O presidente do clube italiano se comprometeu a dar toda ajuda possível à família do jogador.