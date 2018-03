Jogador pede a falência da Lazio Quando a fase é ruim, os problemas se acumulam com facilidade. A Lazio está provisoriamente afastada da Série A italiana, porque as contas não estão em ordem. Para complicar a vida do clube romano, agora há pedido de falência, requerido pelo jogador Ivan de la Peña. O volante espanhol reclama pagamento de US$ 4,7 milhões, entre salários e prêmios atrasados. O processo do jogador foi aberto há alguns meses e seus advogados comunicaram o fato para a Comissão de Vigilância de Sociedades Anôminas. O órgão, ligado ao Ministério das Finanças, é responsável pelo controle de todas as empresas da Itália. Por constatar irregularidades na contabilidade da Lazio, recomendou à Liga de Futebol a suspensão da inscrição do clube na primeira divisão. A dívida com De la Peña está dividida entre salários em atraso desde janeiro, falta de pagamento de direitos de imagem e prêmios e outras particularidades de contrato não especificadas. O caso está nas mãos da Justiça, que pode anunciar, nos próximos dias, se aceita o pedido de falência. O episódio agrava mais a situação da Lazio, que tem até segunda-feira para apresentar garantias bancárias para a disputa da temporada de 2002-2003. O débito total é US$ 110 milhões.