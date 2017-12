Jogador: pena 4 meses de prisão O jogador Stig Toefting, da seleção da Dinamarca de futebol, foi condenado nesta terça-feira a quatro meses de prisão por um tribunal de Copenhague por ter agredido dois funcionários de um restaurante em junho deste ano, alguns dias depois da participação da seleção na Copa do Mundo da Coréia e Japão. O jogador, de 33 anos e que atua pelo Bolton, da Inglaterra, deu uma cabeçada no gerente do restaurante ?Ketchup?, onde estava reunido com vários outros jogadores, numa festa de comemoração pela participação do time no Mundial. Ao ser convencido a deixar o restaurante, ele ainda acertou um soco no rosto do chefe de cozinha. Hoje, Toefting foi lacônico ao comentar a decisão judicial. ?Acho que foi duro demais?, limitou-se a dizer. Seu advogado admitiu que esperava, no máximo, uma condenação de dois meses de prisão em regime aberto ou então, a transformação da pena em trabalhos comunitários, como havia pedido. O juiz, no entanto, rejeitou a apelação e determinou que o jogador cumpra a pena na prisão. Justificou a decisão dizendo que esse tipo de violência não deve receber nenhum tipo de clemência da Justiça.