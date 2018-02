Jogador peruano levanta suspeita sobre partida da Copa de 78

O ex-jogador Oscar Ortíz disse, nesta quarta, que na partida em que a Argentina goleou o Peru por 6 a 0 na Copa de 1978 "havia jogadores peruanos que se esforçaram e outros que atuaram tranqüilos", ao comentar a suspeita de suborno que cerca este confronto. Veja também: Luque, ex-seleção argentina, nega 'algo estranho' na Copa 78 Cartel de Cali teria 'comprado a Copa de 78' Peruanos negam suborno na Copa de 78 Os "tranqüilos" jogaram "uma partida, não digo amistosa, mas na qual não deram a importância que deviam dar, pois não tinham nada para ganhar", declarou Ortíz, que participou daquele jogo, à rádio "Del Plata". O colombiano Fernando Rodríguez Mondragón diz em um livro que começará a ser vendido nos próximos dias em seu país que o cartel de Cali pagou para que os peruanos entregassem a partida, válida pelas semifinais, para a Argentina. Com este resultado, o Brasil acabou desclassificado da competição. Ortíz afirmou que se "teria falado menos" desta partida, na qual a Argentina precisava vencer por quatro gols de diferença para ir à final, caso não tivesse sido realizado em época na qual seu país estava submetido a uma ditadura militar. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de o confronto ter sido definido fora do campo sem que os jogadores argentinos soubessem de algo, o ex-jogador disse que "havia jogadores (peruanos) que jogaram de forma séria e outros que o fizeram de forma não tão séria". "Não deram bola para a partida, mas isto não aconteceu somente com o Peru, mas com muitas equipes", declarou. Ortíz, de 54 anos e ex-jogador de San Lorenzo, River Plate e Grêmio de Porto Alegre, disse que não consegue entender "qual a relação" entre o cartel de Cali e uma partida de Copa do Mundo.