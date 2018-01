Jogador pode ser técnico sem diploma Os jogadores já poderão se torna treinadores de futebol, mesmo sem ter diploma do curso superior. Projeto, nesse sentido, foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal. De autoria do senador Maguito Vilela (PMDB-GO), integrante da CPI do Futebol, o projeto autoriza jogadores de futebol, "que tenham mais de cinco anos de carreira a exercerem a profissão de técnico de futebol sem a necessidade de diploma universitário de Educação Física". Segundo o senado goiano, "temos visto a dificuldade de jogadores de futebol, que têm uma carreia curta, de exercerem nova profissão após o fim de sua carreira de jogador", justificou Maguito Vilela. O projeto vai a sanção.