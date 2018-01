Jogador português morre em campo O meio-campista Hugo Cunha, do União Leiria, clube da 1ª Divisão do futebol português, morreu neste sábado após sofrer uma parada cardíaca enquanto jogava uma partida entre amigos, na cidade de Montemor, região sul do país. O jogador, de 28 anos, sentiu-se mal e desmaiou no gramado. Ele chegou a ser atendido por homens do corpo de bombeiros da cidade, mas não resistiu. Em 25 de janeiro de 2004, o húngaro Miklos Feher, do Benfica, morreu em campo durante uma partida contra o Vitória de Guimarães. Neste domingo se completam dois anos da morte do camaronês Marc-Vivien Foé, que morreu durante uma partida de sua seleção contra a Colômbia, pela Copa das Confederações de 2003. A morte de Foé será lembrada neste domingo, na partida entre México e Argentina, em Hannover, na segunda semifinal da Copa das Confederações/2005.