Jogador sai do Brussels por comentários racistas do presidente

O jogador congolês Matumona Zola rompeu o contrato que o unia ao FC Brussels devido aos comentários racistas feitos contra ele pelo presidente do clube, e anunciou que entrará com uma ação em um tribunal do trabalho para pedir uma indenização por danos morais. Segundo Zola, de 23 anos, durante uma bronca aos jogadores e técnicos da equipe devido aos maus resultados das últimas semanas, o presidente do FC Brussels, Johan Vermeersch, disse ao atacante congolês que ele "não está mais em seu país e deve pensar em outras coisas além de árvores e bananas". O advogado do jogador, Laurent Denis, afirmou que os comentários de Vermeersch vão contra todas as medidas adotadas pelo mundo do futebol para combater o racismo nos estádios, destaca hoje a imprensa belga. O presidente do clube reconheceu ter falado de "árvores e bananas" ao se dirigir a Zola, mas diz que essas palavras não tinham conotação racista e eram uma simples "brincadeira".