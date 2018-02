Jogador se passa por outro e é desmascarado no Sul Ás vésperas do início do Campeonato Gaúcho, que terá a primeira rodada nos dias 20 e 21, a diretoria do Veranópolis, clube do interior do Estado, resolveu fazer uma contratação de impacto para a disputa da competição. O atacante Pena, de 34 anos - que já defendeu Palmeiras, Botafogo-RJ e Paulista (seu último clube) - foi contratado na semana passada, mas somente nesta quinta-feira os dirigentes descobriram que havia alguma coisa errada com o jogador. Desconfiada do jogador que sempre treinava com um boné e separado do resto do elenco, a diretoria desmascarou o atacante Carlos Alberto Gonçalves, mais conhecido como Edu Bala, que se apresentou ao clube gaúcho como sendo Pena. O jogador já havia atuado pelo Veranópolis em 2005. Com o fim da farsa, Edu Bala teve que prestar depoimento à polícia e disse que tem o apelido de Pena desde a passagem pelo Confiança, do Sergipe, no ano passado. Como apresentou documentos verdadeiros, não foi preso pelos policiais, mas não se livrou da ira dos dirigentes. Além de ter de devolver os quatro mil reais pagos por sua contratação, foi acompanhado por membros da comissão técnica até a rodoviária da cidade, que fizeram questão de se certificarem que o farsante estava mesmo saindo da cidade.