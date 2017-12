Jogador sérvio é suspenso por racismo O atacante Nenad Jestrovic, do Anderlecht, da Bélgica, foi suspenso por três jogos por insultar, de forma racista, o meio-campista francês Sissoko, do Liverpool, em partida da Liga dos Campeões da Europa que terminou com vitória do time inglês por 1 a 0. O sérvio pode apelar, mas não poderá atuar mais na competição, nas duas partidas que restam ao seu clube, contra Chelsea e Betis.