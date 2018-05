Jogador sul-africano morre após ser atingido por raio em amistoso

Morreu nesta sexta-feira o jogador sul-africano Luyanda Ntshangase, de 21 anos. O atleta havia sido atingido por um raio em primeiro de março, durante um amistoso de sua equipe, o Maritzburg United, que atua na primeira divisão do país.

Após o incidente, Ntshangase foi hospitalizado e permaneceu em coma induzido desde então. "Estamos extremamente tristes sobre a perda do Luyanda, um promissor jovem atleta que tinha enorme potencial", escreveu o presidente do clube, Farook Kadodia, em comunicado publicado no site.

Ntshangase, que estreou no profissional em 2016, é o terceiro atleta do Maritzburg que morre nos últimos dois anos. Os meio-campistas Mondli Cele, de 27 anos, e Mlondi Dlamini, de 20, foram vítimas de acidentes automobilísticos em datas distintas.

O Maritzburg ocupa a quarta colocação do Campeonato Sul-Africano a uma rodada do término. A equipe também está na decisão da Copa da África do Sul, que acontecerá em 19 de maio em duelo contra o Free State Stars.