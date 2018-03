Jogador suspeito de atentado a técnico O atentado sofrido pelo técnico do Equador, Hernán Gomez, na terça-feira à noite, tem como principal motivo a não convocação à seleção Sub-20 de Dalo Bucaram, filho do ex-presidente equatoriano, Abdalá Bucaram, deposto em 1997, informa nesta quarta-feira a imprensa local. A tentativa de manter Dalo como titular nos clubes pelo qual passou e na seleção Sub-20 é antiga. Quando a equipe era dirigida pelo colombiano Hugo Gallego, o treinador recebeu uma ordem expressa do presidente da Federação Equatoriana de Futebol (FEF), Luis Chiriboga, para que o jogador tivesse uma oportunidade no time, mas não obteve êxito nos testes físico e técnicos. Coincidentemente, após o anúncio do corte de Bucaram da equipe, Gallego foi agredido fisicamente e deu queixa na polícia, no entanto, o caso continua sob investigação das autoridades e nada foi solucionado até o momento. O susto fez com que o treinador renunciasse ao cargo, passando-o a Gomez. Este por sua vez sequer tomou conhecimento de Dalo, provável causa do disparo sofrido na coxa direita pelo treinador. Trajetória - Com apenas 19 anos, Dalo começou no futebol profissional nas divisões de base do Emelec como volante e foi pré-convocado para a seleção Sub-20 do Equador visando o Campeonato Sul-Americano da categoria, realizado em várias cidades equatorianas entre janeiro e fevereiro de 2001. Participou de várias partidas amistosas com a seleção durante uma turnê pela América Central, quando a equipe era treinada pelo equatoriano José Maria Andrade. Logo em seguida, o jogador foi para a equipe chilena do Colo Colo, mas não foi aprovado, regressou ao seu país e continuou treinando com a equipe Sub-20. Jogou como titular apenas uma vez no empate de 0 a 0 contra a Venezuela e depois do jogo, amargou o banco de reservas. Após o término da competição, o Equador se classificou para o próximo Mundial da Argentina e o volante foi contratado pelo Santa Rita, clube da segunda divisão local, administrado por amigos do pai de Dalo, o ex-presidente conhecido como ?El Loco?.